Detienen a conductor de bus que protagonizó accidente en Palín

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Los cuerpos de socorro confirmaron que el percance dejó una persona fallecida y 10 más heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al piloto de un autobús de transporte extraurbano luego del accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 48 de la antigua ruta que conduce de Palín hacia Escuintla.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que el accidente dejó como saldo una persona sin vida y 10 heridas, cinco de ellas en estado grave.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor fue identificado como Marvin Alexander Arriaza Portillo, de 40 años, quien manejaba una unidad de los Transportes Esmeralda al momento del percance que involucró también a un microbús.

Un grupo de personas increpa al conductor del bus que protagonizó un accidente de tránsito en el kilómetro 48 de la antigua ruta que conduce de Palín a Escuintla.



: Informativo TeleNew pic.twitter.com/aHkUx6AoW8 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 5, 2026

Según la PNC, tras el accidente un grupo de personas que viajaba en los vehículos afectados increpó al piloto y lo señaló de presuntamente conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas.

La situación generó tensión en el lugar, por lo que agentes policiales intervinieron para resguardar al conductor.

Ante este escenario, las autoridades procedieron a su traslado hacia el juzgado de turno correspondiente, donde deberá solventar su situación legal y se determinará la condición en la que manejaba.

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El accidente, ocurrido durante el asueto de Semana Santa, provocó además complicaciones en el tránsito vehicular en este tramo carretero, considerado una vía clave de conexión hacia el sur del país.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del percance y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Dirección General de Transportes (DGT) señaló que luego de una verificación en campo multó al conductor debido a que la unidad de transporte colectivo no contaba con el Sistema Limitador de Velocidad.