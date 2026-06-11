Captan fuerte accidente de tránsito en ruta al Pacífico este miércoles (video)

Los dos tripulantes salieron volando, uno cayó sobre el asfalto y el otro quedó sobre el automóvil involucrado.
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Una cámara de seguridad vehicular grabó el momento en que sucedió un fuerte accidente de tránsito este miércoles en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva con dirección hacia la ciudad capital.
En las imágenes se observa que un automóvil de color amarillo se incorpora a la carretera, pero un vehículo de dos ruedas que transita a alta velocidad lo impacta en la parte trasera.
Debido a la colisión, uno de tripulantes cae sobre la cinta asfáltica, mientras el otro termina sobre el automóvil involucrado en el percance vial.
La persona que quedó sobre el asfalto habría sufrido un fuerte golpe tras salir volando.