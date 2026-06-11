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Captan fuerte accidente de tránsito en ruta al Pacífico este miércoles (video)

  • Por Geber Osorio
10 de junio de 2026, 19:28
Dos personas resultaron heridas tras el percance vial. (Foto: Captura de video)

Dos personas resultaron heridas tras el percance vial. (Foto: Captura de video)

Los dos tripulantes salieron volando, uno cayó sobre el asfalto y el otro quedó sobre el automóvil involucrado.

OTRAS NOTICIAS: Vehículo cae a hondonada en zona 15 y rescate de tripulantes afecta el tránsito

Una cámara de seguridad vehicular grabó el momento en que sucedió un fuerte accidente de tránsito este miércoles en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva con dirección hacia la ciudad capital.

En las imágenes se observa que un automóvil de color amarillo se incorpora a la carretera, pero un vehículo de dos ruedas que transita a alta velocidad lo impacta en la parte trasera.

Debido a la colisión, uno de tripulantes cae sobre la cinta asfáltica, mientras el otro termina sobre el automóvil involucrado en el percance vial.

La persona que quedó sobre el asfalto habría sufrido un fuerte golpe tras salir volando.

Mira aquí el video:

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