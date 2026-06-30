Captura a dos presuntos pandilleros del Barrio 18 por transportar marihuana

-

Los hombres fueron detenidos cuando se desplazaban en una motocicleta por la zona 5 capitalina.

OTRAS NOTAS: PNC frustra ataque armado tras capturar a cuatro presuntos pandilleros

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos presuntos integrantes de la estructura criminal Barrio 18 que fueron sorprendidos transportando droga mientras se movilizaban en motocicleta en la colonia Santa Ana, zona 5 de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la detención fue realizada por agentes de la Comisaría 13, quienes identificaron a los capturados como Daniel "N", de 23 años, alias "Negro", y Jeremías "N", de 21 años, alias "Gato".

La PNC informó que ambos se desplazaban a bordo de la motocicleta con placas M-255MNM.

La droga fue incautada por las autoridades. (Foto: PNC / Soy502)

Durante la inspección, los agentes localizaron una mochila en la que transportaban 20 bolsitas con marihuana, las cuales fueron decomisadas como parte de la evidencia.

Según la institución, los detenidos forman parte de la organización criminal Barrio 18 y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para solventar su situación jurídica, mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias correspondientes.

LEA MÁS: Autoridades reforzarán los operativos de alcoholemia y de control vial

La droga incautada quedó bajo resguardo de las autoridades para los análisis e investigaciones de rigor, con el propósito de establecer el destino del estupefaciente y determinar si los capturados mantienen vínculos con otros hechos u actividades ilícitas.

La PNC indicó que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes para combatir las estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas, así como para reducir los delitos asociados a estos grupos en el área metropolitana.