Detienen a una mujer señalada de abandonar a una bebé de cinco meses

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Los vecinos del lugar localizaron a la bebé a orillas del río y dieron aviso a las autoridades.

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Una denuncia ciudadana alertó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la comisaría 52, sobre el abandono de una bebé en Baja Verapaz.

Según el reporte policial, la menor de 5 meses habría sido abandonada a orillas un río de la aldea San Ignacio, Salamá y vecinos la resguardaron mientras las autoridades se presentaban al lugar.

Vecinos alertaron a la policía sobre el abandono de la bebé. (Foto: PNC)

Los agentes recibieron a la bebé y la trasladaron al Hospital Nacional de Salamá para evaluar su estado de salud. Mientras, en una rápida intervención dieron con el paradero de la progenitora, quien fue identificada como Ana "N" de 18 años.

La menor fue ingresada al Hospital Nacional de Salamá para evaluar su estado de salud. (Foto: PNC)

Al encontrar a la mujer determinaron que presentaba signos de intoxicación alcohólica y posible consumo de alguna sustancias desconocida, por lo que también fue trasladada al centro asistencial.

Las investigaciones preliminares aseguran que el padre de la niña logró darse a la fuga al observar la presencia policial, aunque las declaraciones y evidencias confirmarán el hecho.

La PNC continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y garantizar la guarda y protección de la niña por medio de la Procuraduría General de la Nación.