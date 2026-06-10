Capturan a presunto terrorista salvadoreño en zona 21 y lo expulsan del país

Se presume que el detenido es miembro de la organización terrorista Mara Salvatrucha y es solicitado por la justicia de su país.
OTRAS NOTICIAS: ¿Suspenderán clases por depresión tropical "Cristina"? Esto dice Mineduc
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un presunto terrorista salvadoreño este miércoles 10 de junio, en la colonia Nimajuyú I, en la zona 21 de la ciudad capital.
Se trata de Jesús Esaú Santamaría Reyes, de 32 años, alias "Black", quien se presume sea integrante de la Mara Salvatrucha, según indicaron las autoridades.
Este hombre tiene orden de aprehensión de fecha 14 de noviembre del 2025 en El Salvador por el delito de femicidio agravado, por lo que fue expulsado del territorio guatemalteco.
En este año se han expulsado a 27 salvadoreños y 26 se encuentran cumpliendo condena en este país por distintos delitos, según detalló la PNC.