Capturan a presunto terrorista salvadoreño en zona 21 y lo expulsan del país

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un presunto terrorista salvadoreño este miércoles 10 de junio, en la colonia Nimajuyú I, en la zona 21 de la ciudad capital.

Se trata de Jesús Esaú Santamaría Reyes, de 32 años, alias "Black", quien se presume sea integrante de la Mara Salvatrucha, según indicaron las autoridades.

Jesús Esaú Santamaría Reyes es presunto miembro de la Mara Salvatrucha. (Foto: PNC)

Este hombre tiene orden de aprehensión de fecha 14 de noviembre del 2025 en El Salvador por el delito de femicidio agravado, por lo que fue expulsado del territorio guatemalteco.

En este año se han expulsado a 27 salvadoreños y 26 se encuentran cumpliendo condena en este país por distintos delitos, según detalló la PNC.

Alias "Black" es buscado en su país por el delito de femicidio agravado. (Foto: PNC)