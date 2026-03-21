Imprudencia de conductor provoca fuerte choque (video)

Uno de los conductores viajaba a gran velocidad.
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En el Barrio El Calvario, ubicado en el departamento de Quetzaltenango quedó grabado un hecho vehicular; en donde dos conductores a bordo de vehículos particulares chocaron.
En el video se observa que un conductor avanzó sobre la vía luego de haberse percatado que el paso estaba libre; sin embargo, de repente otro vehículo apareció y se movilizaba a gran velocidad.
Así fue:
Esto causó que chocarán y un conductor perdiera el control del automotor girando hacia la banqueta.
Posterior al impacto, el otro conductor continuo su marcha.