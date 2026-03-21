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La mujer que habría participado en los ataques contra agentes de la PNC

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de marzo de 2026, 09:31
La mujer fue arrestada tras una orden de captura. (Foto: PNC)

La mujer fue arrestada tras una orden de captura. (Foto: PNC)

La mujer es sindicada haber participado en ataques terroristas que dejaron a varios agentes de la PNC fallecidos.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de una mujer, en la Colonia El Mezquital , zona 12 de Villa Nueva.

La ahora capturada es sindicada de asesinato en grado de complicidad, asociación ilícita, obstrucción de justicia y simulación de delito.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

El caso

De acuerdo con las autoridades, la mujer habría participado en los ataques armados del pasado 18 de enero, cuando 10 agentes murieron en consecuencia de las restricciones aplicadas en distintos penales.

Estos ataques armados hacia la PNC fueron en vía pública mientras los agentes realizaban patrullajes.

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