Estas serán las condiciones climáticas en Guatemala para este miércoles 1 de julio

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Julio iniciará cálido, pero no se descartan lluvias en algunas regiones del territorio guatemalteco.

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Para este miércoles 1 de julio se espera un ambiente cálido y el ingreso de humedad de ambos litorales, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Durante el amanecer se espera neblina en los valles de oriente y en la franja transversal del norte. Mientras que, del sur al centro del país se prevé pocas nubes, y en la región del norte y caribe nubosidad dispersa.

Por lo tanto, se pronostica un ambiente cálido y soleado en horas de la mañana, en el territorio nacional que también se verá afectado por el ingreso del polvo del Sahara.

Aquí te contamos cuándo ingresa el polvo del Sahara a Guatemala, debido a la cantidad de partículas que serán percibida no representan un riesgo para la población en general. Conoce los detalles.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV pic.twitter.com/fx4ezLMUxW — INSIVUMEH (@insivumehgt) June 30, 2026

En la tarde y noche, se tendrán nublados parciales que, asociado al leve ingreso de humedad, provocarían lluvias dispersas de corta duración, en las regiones del caribe, bocacosta y occidente.

Sin embargo, no se descartan tormentas locales y vientos desde el sur del país.