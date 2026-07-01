Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Estas serán las condiciones climáticas en Guatemala para este miércoles 1 de julio

  • Por Geber Osorio
30 de junio de 2026, 18:17
El ambiente cálido predominará en el país este 1 de&nbsp;julio. (Foto ilustrativa: iStock)

El ambiente cálido predominará en el país este 1 de julio. (Foto ilustrativa: iStock)

Julio iniciará cálido, pero no se descartan lluvias en algunas regiones del territorio guatemalteco.

OTRAS NOTICIAS: Alertan por aumento de calor debido al polvo del Sahara

Para este miércoles 1 de julio se espera un ambiente cálido y el ingreso de humedad de ambos litorales, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Durante el amanecer se espera neblina en los valles de oriente y en la franja transversal del norte. Mientras que, del sur al centro del país se prevé pocas nubes, y en la región del norte y caribe nubosidad dispersa.

Por lo tanto, se pronostica un ambiente cálido y soleado en horas de la mañana, en el territorio nacional que también se verá afectado por el ingreso del polvo del Sahara.

En la tarde y noche, se tendrán nublados parciales que, asociado al leve ingreso de humedad, provocarían lluvias dispersas de corta duración, en las regiones del caribe, bocacosta y occidente.

Sin embargo, no se descartan tormentas locales y vientos desde el sur del país.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar