Estas serán las condiciones climáticas en Guatemala para este miércoles 1 de julio

Julio iniciará cálido, pero no se descartan lluvias en algunas regiones del territorio guatemalteco.
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Para este miércoles 1 de julio se espera un ambiente cálido y el ingreso de humedad de ambos litorales, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Durante el amanecer se espera neblina en los valles de oriente y en la franja transversal del norte. Mientras que, del sur al centro del país se prevé pocas nubes, y en la región del norte y caribe nubosidad dispersa.
Por lo tanto, se pronostica un ambiente cálido y soleado en horas de la mañana, en el territorio nacional que también se verá afectado por el ingreso del polvo del Sahara.
En la tarde y noche, se tendrán nublados parciales que, asociado al leve ingreso de humedad, provocarían lluvias dispersas de corta duración, en las regiones del caribe, bocacosta y occidente.
Sin embargo, no se descartan tormentas locales y vientos desde el sur del país.