¡Queda grabada! Colisión entre ambulancia y tráiler deja dos bomberos heridos (video)

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Los bomberos heridos fueron trasladados a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un tráiler y una ambulancia quedó grabado desde otro vehículo, según muestra un video que circula en las redes sociales.

El percance vial sucedió este miércoles 10 de junio en el ingreso al bulevar Cenma, en la zona 12 de Villa Nueva.

En las imágenes se observa el momento en que la ambulancia circula en la vía del Transmetro, pero el tráiler intenta girar en "U" y provoca la colisión.

Mira aquí el video:

#VIDEO | Asi suscitó el accidente de este día, entre una ambulancia y un trailer en la entrada del CENMA #Zona12, cámara a bordo de vehículo capto el hecho.#Guatemala #TransitoGT #TraficoGT pic.twitter.com/aR0z6SGAwn — Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) June 10, 2026

Debido a este accidente vial, dos bomberos que se transportaban en la ambulancia sufrieron heridas de gravedad, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial, según informó Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.