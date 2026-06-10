¡Tumbas dañadas! Incremento de oleaje afecta a cementerio en Iztapa

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El oleaje ciclónico ha provocado daños materiales e inundaciones en las costas del Pacífico esta semana.

Un cementerio ubicado en cercanías de la playa de la aldea Conacaste, en Iztapa, Escuintla, se ha visto afectado tras el incremento del oleaje en las costas del Pacífico.

La marea alta se produjo por la tormenta tropical "Cristina", la cual pasó a ser depresión tropical este miércoles; sin embargo, ha dejado daños en distintos inmuebles de las costas del país.

Algunos de los ataúdes han quedado desenterrados tras el alcance de las olas. (Foto: AFP)

En redes sociales han circulado videos y fotografías del cementerio que fue alcanzado por las olas, en donde varias tumbas han quedado destruidas o con serios daños.

Varias tumbas del cementerio de la aldea Conacaste presentan serios daños tras el fuerte oleaje en las costas del Pacífico. (Foto: AFP)

Según han indicado medios locales, algunas personas han trasladado los restos humanos de sus familiares hacia un lugar seguro, ante el temor de que el mar se los lleve a su paso.

Más daños

Durante esta semana se han presentado los daños en el sector, ya que hasta el momento se reportaron 15 casas o chalets con deterioros por el fuerte oleaje.

Mientras que, en las costas de Jutiapa se han reportado más de 100 viviendas con inundaciones, según informó este miércoles la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Casas han quedado completamente destruidas por la marea alta. (Foto: AFP)

Además, una escuela ubicada en el caserío Tilapa, en el municipio de La Blanca, San Marcos, corre el riesgo de ser alcanzada por la marea.