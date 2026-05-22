Conductor queda atrapado bajo un auto tras chocar en la Roosevelt (video)

¡Está atorado en la llanta! Se escucha decir mientras varias personas levantan el auto para sacar a la víctima.
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Un fuerte accidente ocurrió este viernes 22 de mayo sobre la Calzada Roosevelt.
El conductor de una moto captó el momento en que varios hombres intentan sacar a otro motorista que quedó debajo de un carro tras impactarle por detrás.
Según las imágenes, entre todos levantan el picop involucrado para extraer a la víctima, quien resulta gravemente herida.
Mira aquí:
Según testigos, el motorista venía a excesiva velocidad cuanto terminó pegando en la parte de atrás del picop.
Socorristas llegaron al lugar para auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial.