Hombres fingen ser del MP para ingresar a condominio de San Cristóbal, Mixco

-

Vecinos de un condominio compartieron el "modus operandi" de un grupo de delincuentes que los ha puesto en alerta.

La Administración y Junta Directiva de un condominio, ubicado en San Cristóbal, zona 8 de Mixco, alertó a todos los vecinos del sector sobre un hecho ocurrido el jueves 21 de mayo.

De acuerdo a la información compartida, a las 6:00 horas, se presentó en la garita del condominio un grupo de personas, quienes se identificaron como personal del Ministerio Público (MP) y Policía Nacional Civil (PNC), solicitando el ingreso para realizar un "allanamiento" en una de las residencias.

Horas más tarde, se recibió una alerta por reporte de robo en dicha vivienda.

Según una publicación de vecinos del sector, cuando las autoridades llegaron al domicilio reportado, encontraron a dos personas amarradas, quienes indicaron que supuestos elementos del MP llegaron indicando que realizarían un allanamiento. Los sujetos terminaron llevándose joyas, dinero en efectivo y algunos aparatos electrónicos.

Otro caso similar

Durante las primeras horas del viernes 1 de mayo, se reportó un hecho armado en el interior de una vivienda en un residencial de San José Pinula, donde una pareja quedó sin vida tras haber sido atacados con arma de fuego.

Mayra Nineth Lucas de 41 años y José Aníbal Pérez, también de 41 años, fueron localizados por Bomberos Voluntarios, quienes determinaron que fallecieron debido a las heridas de bala que presentaban.

Según información preliminar, el ataque se registró alrededor de las 06:50 de la mañana, cuando individuos armados y usando insignias de la PNC y MP ingresaron al inmueble y dispararon contra las víctimas.