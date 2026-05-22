Detalles sobre ingreso de supuestas autoridades del MP a condominio en San Cristóbal

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Las "supuestas" autoridades terminaron llevándose joyas, dinero en efectivo y algunos aparatos electrónicos de la vivienda que sería allanada.

La alerta para los vecinos comenzó durante la mañana del jueves 21 de mayo, cuando hombres que se presentaron como trabajadores del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PNC) entraron a un condominio ubicado en San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Según relataron testigos, los implicados informaron que debían realizar un "allanamiento" en una de las viviendas del condominio, de donde minutos después salió un reporte de robo.

Los habitantes del inmueble fueron localizados atados y señalaron que supuesto personal del MP y PNC entraron para hacer una diligencia, pero terminaron llevándose varias de sus pertenencias.

Esto dice las autoridades

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, confirmó el hecho, asegurando que ya hay un trabajo de investigación en conjunto con el Ministerio Público.

Asimismo, detalló que la unidad de video forense de la policía está fortaleciendo el proceso de investigación para dar con los responsables de las acciones ilegales cometidas en ese sector.

Cabe mencionar que este es el segundo caso similar ocurrido en este mes.

El primer caso registrado fue en un residencial de San José Pinula, donde una pareja quedó sin vida tras haber sido atacada con arma de fuego.

Según información preliminar, el ataque se registró alrededor de las 06:50 de la mañana, cuando individuos armados y usando insignias de la PNC y MP ingresaron al inmueble y dispararon contra las víctimas.