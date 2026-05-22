Concejal municipal y su esposo sufren ataque armado (video)

La funcionaria y su esposo se conducían a bordo de una camioneta cuando fueron interceptados.
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Un ataque armado se reportó esta mañana de viernes 22 de mayo en el camino que conduce hacia la aldea La Laguneta, municipio de Chinautla.
La Concejal Cuarta de la Municipalidad de Chinautla, Brenda Granados, fue atacada a tiros mientras se conducía con su esposo a bordo de una camioneta.
Según información preliminar, la pareja intentó defenderse impactando contra la motocicleta en la que se conducían los atacantes.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, ambos resultaron ilesos. Se desconoce el paradero de los criminales.