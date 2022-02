Conductora de "Venga la Alegría" sufre fuerte caída en vivo

La conductora de "Venga la Alegría", Olga Mafud, sufrió un accidente mientras realizaban un juego en vivo.

Este domingo 13 de febrero se vivieron momentos de dramatismo en “Venga la Alegría Fin de Semana” luego que Olga Mafud sufriera una fuerte caída en pleno programa en vivo, incluso, fue necesario que la atendiera el cuerpo médico del programa.

El accidente ocurrió cuando los conductores del programa participaban en una dinámica similar a la de Exatlón México, en la que tenían que recorrer el circuito llamado “El Colosalito” y todo inició de manera normal en las primeras competencias; sin embargo, el momento de tensión tuvo lugar cuando llegó el turno de Olga Mafud y Cynthia González.

Ambas participantes corrieron para intentar quedarse con la ventaja desde los primeros metros del circuito, sin embargo, el incidente ocurrió cuando a Olga Mafud se le atoró uno de los pies y cayó.

Luego de caer en la zona acolchada rebotó y terminó cayendo directo en el suelo sufriendo un fuerte golpe.

Algunos de sus compañeros corrieron para ayudarla y luego de ponerla en pie, la conductora hizo diversos gestos de dolor señalando que había sido su mano la zona de su cuerpo que más afectada había salido y enseguida se encaminó para recibir atención médica.

Vea la transmisión del juego:

Después de la atención médica recibida, Olga Mafud pudo reincorporarse de forma normal al programa, sin embargo, dejó ver que sí sufrió algunos raspones en su mano izquierda que solo ameritaron que le pusieran alguna pomada.

“Bien, fue el susto nada más, tuve mucha suerte, me fue bien, ya me atendieron aquí los paramédicos me pusieron pomadita. Ahí está el golpe y nada más, todo bien; gracias por preocuparse, tenemos Olga Mafud para rato, gracias, gracias, gracias”, fueron las palabras de Mafud.