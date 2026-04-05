Este es el jetcar que navega aguas del lago de Atitlán (video)

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Un hombre desapareció tras saltar de jetcar en lago de Atiltán durante esta tarde.

OTRAS NOTICIAS: Hombre desaparece al saltar de jetcar en lago de Atiltán

Lo que inició como el lanzamiento de una novedosa atracción turística en el Lago de Atitlán, se tornó en emergencia la tarde de este sábado.

Un hombre se encuentra desaparecido luego de lanzarse al agua desde un "jetcar", un vehículo acuático con apariencia de automóvil que apenas llevaba pocos días de haber llegado a la zona.

El incidente

De acuerdo con reportes preliminares, el hombre se transportaba en el vehículo junto a una mujer.

Versiones de testigos y reportes iniciales indican que el sujeto decidió saltar de la unidad para nadar; sin embargo, tras sumergirse en el agua, no volvió a salir a la superficie.

Ante la desesperación, su acompañante solicitó auxilio inmediato a los cuerpos de socorro.

Labores de rescate

En respuesta al llamado, la Patrulla de Rescate de la 33 Compañía de Bomberos Voluntarios de Panajachel desplegó un operativo de búsqueda y localización.

El rastreo se extendió por varios puntos estratégicos del lago.

Pero las labores se suspendieron al caer la noche debido a la falta de visibilidad, sin que se lograra ubicar a la víctima.

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¿De quién es?

El vehículo acuático está relacionado con integrantes de Qana' Gladys, un colectivo de apoyo a artistas locales.

Entre sus filas han pasado personajes como Farruko Pop y Reginaldo Cucul.