Accidente de tránsito deja dos vehículos con severos daños en Villa Nueva

El accidente dejó dos vehículos destruidos tras impactar en la zona 3 del municipio.
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Durante la tarde de este sábado 4 de abril, las autoridades de tránsito de Villa Nueva reportaron un incidente vial que dejó dos vehículos tipo picop destruidos.
El hecho se reportó en la colonia Covinta en la zona 3 de ese municipio. De este percance solo se reportan daños materiales.
En las imágenes se puede observar que los vehículos quedaron con severos daños en su estructura, uno de ellos quedó volcado obstruyendo el tránsito.
Asimismo se observa que varias personas se encontraban alrededor de los vehículos intentando apoyar a los afectados.
Pese al los daños materiales, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.