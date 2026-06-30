Conductores chocan sobre el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y socorristas ya están en el lugar para atender la emergencia, la cual fue protagonizada por dos motoristas.
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Esta mañana de martes 30 de junio, dos motoristas chocaron mientras transitaban sobre el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco.
Una de las motocicletas involucradas terminó sobre el arriate central.
Agentes de la PNC y bomberos están en el lugar para atender el hecho que ha causado paso lento en toda la zona.
Hasta ahora no se reportan heridos, pero el caso aún se sigue investigando.
Tránsito complicado
Otros percances viales han ocasionado problemas en el tránsito esta mañana.
Un tráiler terminó empotrado en un poste de alumbrado público, en el Anillo Periférico y 1 calle con sentido hacia calle Martí, en la zona 2. Mientras que un cabezal con desperfectos mecánicos en calzada Atanasio Tzul, obstaculizó el paso en dirección al norte.