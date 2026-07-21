Analizan en el Congreso alcance de control con brazaletes por violencia intrafamiliar

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La Unidad de Control Telemático del Mingob expuso la forma como podría implementarse la utilización brazaletes en procesos de violencia intrafamiliar.

La Comisión de la Mujer del Congreso de la República, presidida por la diputada Carolina Orellana, sostuvo una reunión de trabajo para la implementación del control telemático por medio de brazaletes en procesos de violencia intrafamiliar.

Durante la reunión, Alejandra Lineado, coordinadora de enlace de control telemático del Ministerio de Gobernación (Mingob), explicó que la presentación efectuada de cómo funciona, cómo se solicita y para qué sirve este sistema.

Además, dijo que aunado a que el control telemático está contemplado en la normativa vigente, en la Ley para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar es sustancial para comprender cómo se aplica en víctimas.

Con esto, explicó que la Ley de Control Telemático trajo consigo una reforma para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que adicionó que las medidas de seguridad que pueden ser acompañadas con dicha modalidad.

El diputado Ricardo Alarcón, cuestionó el uso del control telemático, pues aseguró que existen áreas muy lejanas en donde no existe una Comisaría en donde se pueda poner la denuncia de un agresor que podría violar el área restringida.

La presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Carolina Orellana dijo que si es necesario una reforma legal para la utilización del control telemático en proceso de violencia intrafamiliar es en este momento en que se debe de realizar. (Foto: Wilder López/Soy502)

Por su parte, Guadalupe Alvarado, directora en funciones de la Unidad de Control Telemático del Mingob, dijo que en escenarios como el diputado exponer, dijo que de no ser operativo este sistema se hacen las observaciones a la judicatura para que decida que, tan oportuno o no es ordenar la instalación.

Agregó que la respuesta de utilización en el área rural como capital ha sido equitativa, sobre todo porque se ha llegado a socializar el uso del control telemático a nivel nacional, a través de una campaña en todo el territorio de la República.

La presidenta de la Comisión, dijo que, si se empieza a trabajar y se ésta consciente en el apoyo que pueda dar el control telemático, por lo que invitó a encontrar una salida que permita, si el caso lo requiere una reforma.

Afirmó que si de modificación se trata se esta en el lugar indicado, pues es en el Congreso en donde se tratan este tipo de reforma, puntualizó.