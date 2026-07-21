Tinny Queens, sus antecedentes y su vinculación con Los Caradura

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A Tinny Queens, asesinato en un atentado en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, se le vincula con la organización criminal Los Caradura.

La investigación por el ataque armado ocurrido el viernes 17 de julio en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, continúa. En el hecho murieron Cristian Alexander López Pérez, alias "Tinny Queens", y Héctor David Noriega Sotoj, mientras que Alexandro José Galindo Arellano resultó herido.

Información proporcionada por las autoridades de seguridad señala que López Pérez y Galindo Arellano registraban antecedentes. En el caso de Noriega Sotoj, no aparece ningún antecedente en la ficha consultada.

Además, fuentes consultadas afirman que López Pérez estaría vinculado con la estructura criminal Los Caradura, para la cual han operado integrantes del Barrio 18, como quedó evidenciado en abril último, cuando se integró una alianza para repeler los ataques de la Mara Salvatrucha en la zona 6 de la capital.

Los Caradura se dedica principalmente al narcomenudeo y sicariato, incluso, se tiene conocimiento que los fallecidos y heridos en el ataque en San Miguel Dueñas, son presuntos integrantes de la clica Raza Chapina, del Barrio 18.

Los registros de alias "Tinny"

En redes sociales, alias Tinny Queens dejaba ver una vida llena de lujos y adquisiciones costosas como vehículos, ropa de marca y accesorios en joyas. Además, compartía fotografías y videos de su estilo de vida y con sus seres más allegados.

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López Pérez tenía dos registros. El primero corresponde al 24 de septiembre de 2012, bajo la ficha 103676 y el expediente 1136601, tramitado en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal.

En esa ocasión fue señalado por los delitos de extorsión y transporte o traslado ilegal de arma de fuego.

A alias "Tinny" le aparecen antecedentes de 2012 y 2015. (Foto: PNC/Soy502)

El segundo registro corresponde al 6 de febrero de 2015, bajo la ficha 93445 y el expediente 1114789, conocido por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cuilapa, Santa Rosa. El caso estaba relacionado con el delito de plagio o secuestro en grado de tentativa.

A alias "Tinny" también le figura una captura realizada el 14 de junio de 2021 durante una serie de allanamientos desarrollados en la colonia Refugio San Rafael, zona 18 de la capital.

Además, estuvo recluido en la cárcel El Boquerón, Santa Rosa; el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 y el Centro Preventivo para Hombres de Mazatenango, Suchitepéquez.

Antecedente del sobreviviente

Galindo Arellano, quien fue trasladado a un centro asistencial de Antigua Guatemala, registra un antecedente bajo la ficha 168303 y el expediente 1209159.

De acuerdo con la información oficial, fue capturado el 10 de agosto de 2016 en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando pretendía viajar a Suiza con 77 cápsulas con droga dentro de su organismo.

El caso fue conocido por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Alexandro José Galindo Arellano, le aparece un antecedente de 2016. (Foto: PNC/Soy502)

Señalamientos contra los involucrados

Según información preliminar de las autoridades, los tres hombres habrían tenido vínculos con la pandilla Barrio 18 y con la estructura criminal denominada Los Caradura, señalada de dedicarse al narcomenudeo.

En cuanto a Noriega Sotoj, aunque no registra antecedentes en la ficha consultada, fue detenido el 3 de junio de 2026 por alterar el orden público.

Posteriormente fue trasladado al Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de Guatemala. Después de imponerle la sanción correspondiente, el órgano jurisdiccional ordenó su libertad.