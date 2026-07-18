Surgen detalles sobre los cuerpos abandonados en Mixco este sábado

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Las autoridades investigan los hechos de violencia, pero no descartan que podría vincularse a rivalidades entre pandillas.

Una nueva ola de temor se originó entre los vecinos de la zona 4 de Mixco, cuando desconocidos dejaron en distintos sectores los cuerpos de hombres envueltos en sábanas en las primeras horas de este sábado.

Eran las 3:24 de la mañana, cuando pilotos que iban por el bulevar La Palangana, se alarmaron a ver un bulto envuelto en sábanas y bolsas, por lo que alertaron a Bomberos Voluntarios.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que la víctima era un hombre de aproximadamente 30 años, quien no tenía ropa, estaba atado de pies y manos, además tenía varios golpes, luego el Ministerio Público (MP) ordenó el traslado del cuerpo a la morgue del Inacif.

En el bulevar La Palangana fue hallado uno de los cuerpos sin vida esta mañana. (Foto: CVB)

Otro caso

Luego a las 6:00 de la mañana, los bomberos volvieron a recibir varias llamadas, donde los alertaron que en el bulevar Tulam Tzu, había una personas envuelta en sábanas con manchas de sangre.

LA PNC indicó que por lo desolado del lugar, no se logró recabar información del hecho, solo se sabe que también es un hombre de aproximadamente 26 años. El cadáver fue enviado a la morgue.

Investigadores policiacos no descartan que estos hechos estén relacionados a rivalidades entre grupos de pandillas que operan en el sector, responsables de otros casos similares.