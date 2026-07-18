¡Doble hallazgo! Localizan dos cuerpos abandonados en distintos sectores de Mixco

Los cuerpos sin vida se encontraban envueltos en sábanas.
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Dos cuerpos abandonados fueron localizados en las primeras horas de este sábado 18 de julio en distintos sectores del municipio de Mixco.
El primer hallazgo se registró en el bulevar La Palangana, en la zona 4 de dicha localidad, el cuerpo encontrado estaba envuelto en sábanas en la orilla de la carretera.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y confirmaron que se trataba de una víctima sin vida, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
Mientras que, en el bulevar Tulam Tzu, fue localizado el segundo cuerpo igualmente envuelto en sábanas, en donde las autoridades competentes quedaron a cargo del procesamiento de la escena.
De momento se desconoce la identidad de las víctimas, por lo que los restos humanos serán recogidos y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).