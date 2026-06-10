SAT digitaliza inscripción de autos usados y el sistema Declaraguate

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La Superintendencia de Administración Tributaria implementó la segunda fase del Registro Fiscal de Vehículos Digital y la migración de formularios hacia la Agencia Virtual, reduciendo gestiones de un mes a solo cinco minutos.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó este miércoles un conjunto de herramientas tecnológicas integradas de su Plan Estratégico Institucional (PEI), para simplificar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de la población.

Las innovaciones principales comprenden el lanzamiento oficial de la Fase 2 de la Modernización del Registro Fiscal de Vehículos (RFV) Digital y el traslado de la plataforma Declaraguate hacia un ecosistema privado y autenticado dentro de la Agencia Virtual.

Con estas medidas de control y facilitación, las autoridades buscan mitigar riesgos informáticos, erradicar la falsificación de documentos físicos, eliminar la intermediación anómala y disminuir drásticamente los costos operativos para los usuarios del sistema.

La plataforma Declaraguate será incorporada a ecosistema privado y autenticado dentro de la Agencia Virtual. (Foto: SAT/Soy502)

Menos burocracia

La segunda fase de la modernización del parque vehicular abarca la digitalización completa de la inscripción de vehículos terrestres usados y el proceso de reposición de distintivos electrónicos.

Históricamente, la inscripción de un automóvil usado requería un procedimiento presencial complejo de 13 pasos administrativos que solía demorar hasta un mes calendario debido a las validaciones manuales.

A partir de este día, la plataforma digital reduce todo el proceso a un entorno en línea que se puede completar en un lapso estimado de cinco minutos desde la Agencia Virtual, eliminando la necesidad de agendar citas o acudir físicamente a una aduana o sucursal tributaria.

De acuerdo con el superintendente de la institución, el nuevo sistema efectúa verificaciones automatizadas mediante cruces de bases de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para certificar la validez jurídica de los endosos y las actas notariales.

La SAT habilitó la inscripción de vehículos usados en línea. (Foto ilustrativa generada con Gemini)

"Hoy este nuevo proceso de inscripción de vehículos usados en la plataforma de Registro Fiscal de Vehículos Digital de 13 ha bajado a cinco pasos; cinco pasos que son de fácil acceso para el contribuyente para los usuarios y que en la medida que tenga toda la documentación y que cumpla con todos los requisitos, esta solicitud puede durar hasta 5 minutos", enfatizó el funcionario Werner Ovalle Ramírez durante la conferencia de prensa.

Los usuarios únicamente deben ingresar a su perfil informático, llenar la solicitud digital, efectuar los pagos correspondientes de impuestos en la banca en línea y descargar de manera inmediata la Tarjeta de Circulación y el Certificado de Propiedad con códigos QR de seguridad.

El único paso presencial remanente en este ecosistema será la recolección física de las placas de circulación metálicas en las oficinas institucionales cuando se trate de un cambio de placas por primera vez.

De acuerdo con la SAT, esta reingeniería de procesos impactará la eficiencia operativa de la institución, considerando que las solicitudes presenciales del Registro Fiscal de Vehículos representaban históricamente el 78% de la carga total de atención al público en las agencias del país.

Eficiencia de procesos en el registro de vehículos Paso anterior (presencial) 13 pasos administrativos Tiempo de gestión anterior Hasta 1 mes calendario Tiempo de gestión actual (Fase 2 digital) 5 minutos Impacto en ventanilla Las solicitudes del RFV representaban el 78% de la atención presencial en agencias

Esta innovación se apoya en los resultados de la Fase 1 del RFV Digital, implementada el 27 de agosto de 2025 para vehículos nuevos, la cual registró un volumen de 472,046 inscripciones automatizadas entre agosto de 2025 y mayo de 2026.

Según las estadísticas presentadas, el comportamiento mensual de inscripciones bajo este modelo digitalizado se mantuvo dinámico, reportando 48,832 registros en agosto de 2025; 43,188 en septiembre; 40,362 en octubre; 36,465 en noviembre y un repunte de 58,085 en diciembre del año pasado.

Durante el primer ciclo de 2026, la tendencia reportó 47,262 inscripciones en enero; 51,230 en febrero; 57,534 en marzo; 42,456 en abril y cerró con 46,632 en mayo, consolidando una efectividad promedio del sistema que oscila entre el 96% y el 99.97% en la atención de trámites sin rezago.

Histórico de inscripción de vehículos nuevos (Fase 1 digital) - Agosto 2025 a mayo 2026 Desglose mensual de registros Agosto 2025 48,832 Septiembre 2025 43,188 Octubre 2025 40,362 Noviembre 2025 36,465 Diciembre 2025 58,085 Enero 2026 47,262 Febrero 2026 51,230 Marzo 2026 57,534 Abril 2026 42,456 Mayo 2026 46,632 Efectividad del sistema Rangos estables entre 96% y 99.97%

Declaraciones ágiles

De forma paralela, la administración tributaria inició la transición definitiva de los formularios del portal público de Declaraguate hacia el dominio seguro de la Agencia Virtual con autenticación obligatoria mediante NIT y contraseña.

La primera fase de esta migración tecnológica cobró vigencia el pasado 2 de junio de 2026, abarcando un universo prioritario de 6,438 Contribuyentes Especiales, y se tiene programado extender la obligatoriedad a los 304,889 contribuyentes adscritos al Régimen General del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el próximo 1 de septiembre de 2026.

La meta final de las autoridades fiscales es integrar paulatinamente los 32 formularios vigentes de recaudación, de los cuales ya se encuentran operando los primeros cuatro documentos esenciales en este entorno blindado.

Primera fase del proceso de migración tecnológica implementado por la SAT en junio de 2026. (Foto: SAT/Soy502)

La evolución digital introduce el modelo de declaraciones propuestas, donde el sistema informático genera sugerencias automáticas de llenado basándose de forma directo en los registros preexistentes de las compras y ventas emitidas a través de la Factura Electrónica en Línea (FEL 3.0).

Los primeros formularios en implementar este mecanismo de automatización son el SAT-1311 para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) Opcional Mensual y el SAT-2237 para el IVA General, permitiendo al usuario corregir o validar los montos antes de realizar la presentación jurídica.

Según explicó Ovalle Ramírez, el valor agregado radica en la certeza operativa y la seguridad que ofrece la plataforma virtual.

Aviso de la SAT sobre la disponibilidad de varios formularios en la Agencia Virtual. (Foto: SAT/Soy502)

"El sistema de Declaraguate en la Agencia Virtual permite avanzar con validaciones automatizadas para realizar las propuestas de declaraciones, facilitando que el usuario verifique, confirme o ajuste su información tributaria con certeza jurídica", puntualizó el superintendente de la SAT durante la conferencia de prensa para anunciar las innovaciones.

Esta optimización de las herramientas de facilitación digital ocurre en un contexto de desempeño fiscal positivo para la institución, el cual se refleja en las estadísticas acumuladas al cierre del quinto mes del año.

De acuerdo con los datos oficiales del sistema de recaudación de la SAT, la recaudación tributaria neta alcanzada de enero a mayo de 2026 ascendió a 50,308.3 millones de quetzales, superando la meta programada para ese mismo periodo, la cual estaba fijada en 49,374.8 millones de quetzales.

Dicho resultado representa una ejecución presupuestaria del 101.9% y un crecimiento neto de Q3,833.7 millones de quetzales en comparación con los Q46,474.5 millones recaudados durante los mismos meses de 2025, lo que equivale a una variación interanual positiva del 8.2% impulsada por la eficiencia de los controles digitales y la simplificación de los trámites para los contribuyentes guatemaltecos.

Cronograma de migración Declaraguate a Agencia Virtual