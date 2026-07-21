Detienen a médico tras fallecimiento de paciente por un tratamiento

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El médico que intervino a la mujer, al parecer no contaba con licencia para realizar dichos procedimientos.

Un médico dominicano que realizaba procedimientos sin licencia en Nueva York, fue arrestado tras la muerte de una joven que habría recibido un tratamiento antienvejecimiento.

Se trata de Luis Rojas Cabrera, propietario y director del Bereshit Lifestyle Center, fue detenido el pasado domingo 19 de julio, después de que una paciente de 27 años falleciera en circunstancias que aún investiga la policía, según informó el medio dominicano Diario Libre con base en datos del Daily Mail y Daily News.

La investigación apunta a que la víctima fue trasladada en estado crítico desde el centro de salud, ubicado en Riverdale, hasta el NewYork-Presbyterian Allen Hospital, donde fue declarada muerta.

La llamada de emergencia se produjo a la 1:10 de la tarde y, de acuerdo con la información recabada por Diario Libre, la mujer había recibido en el centro una "solución de terapia antienvejecimiento" poco antes de sufrir la emergencia médica.

Las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de la fallecida, mientras avanzan los análisis forenses que determinarán la causa exacta del deceso.

Este es el médico dominicano involucrado en la muerte de una joven. (Foto: www.drluisrojas.com)

Los cargos que enfrenta el médico

El acusado enfrenta cargos por imprudencia temeraria y por ejercer la medicina sin autorización en Estados Unidos.

Según Diario Libre, el Bereshit Lifestyle Center se especializaba en medicina integrativa y terapias naturales, a cargo de Rojas Cabrera, quien, según su perfil profesional, se formó en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en la República Dominicana y obtuvo el título de cirujano en el Hospital Salvador B. Gautier, en Santo Domingo.

En el sitio web del centro, Rojas Cabrera asegura haber realizado más de 6.000 cirugías y haber colaborado en la formación de más de 100 médicos en su país natal. Además, indica que recibió formación en cirugía de cabeza y cuello, bariátrica, laparoscópica y medicina alternativa en Israel, Francia, Puerto Rico y México.

El médico también afirma poseer certificaciones de la American Association of Drugless Practitioners (AADP), asociación estadounidense de profesionales de prácticas no farmacológicas, y de la American Alternative Medical Association (AAMA), asociación estadounidense de medicina alternativa.