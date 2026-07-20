EE.UU: Guatemalteca muere mientras dormía debido a una bala perdida

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Durante la madrugada del pasado domingo, la mujer resultó herida por una bala perdida mientras dormía y falleció.

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La guatemalteca María Luisa Barrios Ventura, de 20 años, murió la madrugada del domingo tras recibir un disparo mientras dormía en su vivienda, en el sur de Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), oficiales respondieron a una llamada de emergencia por un tiroteo ocurrido alrededor de las 3:35 a. m., en la cuadra 400 de la calle West 103, en el vecindario de Vermont Vista.

Las autoridades desconocen si se trató de una bala perdida o de un ataque directo contra la guatemalteca. (Foto: Onscene.TV)

Al llegar, los agentes encontraron a la joven con una herida de bala y los paramédicos la declararon muerta en el lugar. La investigación preliminar determinó que una persona disparó al menos una vez a través de la ventana del dormitorio.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la identidad de la víctima, mientras que los detectives indicaron que aún investigan si se trató de una bala perdida o de un ataque directo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha difundido la descripción de un sospechoso.

La ahora fallecida era originaria de Coatepeque y deja a una niña de un año en la orfandad. (Foto: Redes Sociales)

Piden apoyo

Familiares de María Luisa informaron que desean repatriar sus restos a su natal Coatepeque, en Quetzaltenango, para darle el último adiós junto a sus seres queridos. Además, buscan recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y apoyar a la hija de un año que dejó la connacional

Quienes deseen solidarizarse con los dolientes pueden hacer un donativo a través de un campaña en GoFundMe.

*Con información de CBS News, KTLA 5 y GoFundMe