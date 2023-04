Drake Bell habla de su "desaparición", la cual provocó una investigación policial

Solamente dejó su teléfono en el auto y eso bastó para involucrar a la policía en una desaparición.

EN CONTEXTO: Localizan al actor y cantante Drake Bell tras reporte de desaparición

El actor compartió un tweet hace algunos minutos explicando lo que sucedió.

"Dejas tu teléfono en el auto y no respondes por una noche y esto?"

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023

Con "esto" el actor y cantante se refiere a una investigación de la Policía de Daytona que involucraba una posible desaparición del actor.

El actor estuvo en algunas polémicas luego de que terminara recientemente su libertad condicional al poner en peligro a una menor de edad.

Su "supuesta desaparición" levantó sospechas y teorías sobre un posible secuestro.

Sin embargo, todo parece haber sido un simple mal entendido que desató una ola de videos sobre Bell siendo "raptado por la élite".