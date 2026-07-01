Estudiantes anuncian manifestación en la entrada de la USAC para este 1 de julio

-

Walter Mazariegos volvería a tomar posesión como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este miércoles, mientras que estudiantes rechazan la elección.

Asociaciones de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) han anunciado una manifestación para este miércoles 1 de julio.

La misma está programada para las 9:00 de la mañana en la entrada del campus central por el lado del Anillo Periférico, en la zona 12 de la ciudad capital.

La manifestación es en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC, ya que protestan por supuesto fraude y usurpación.

View this post on Instagram A post shared by Asociación de Estudiantes de Agronomía - Robin García - (@aea_robingarcia)

Carencia de "finiquito"

La Corte de Constitucionalidad (CC) había fijado un plazo de 4 horas para que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo remita copia completa y legible de lo actuado con relación a las acciones de amparo presentadas contra la elección de Mazariegos.

La acción de amparo presentada ante la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo busca que Mazariegos no asuma el cargo como rector de la USAC, período 2026-2030, al carecer de la constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargos, llamado "finiquito".

El pasado 23 de junio, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, afirmó que, según la interpretación del Gobierno, Mazariegos no podría tomar posesión como rector de la USAC, este 1 de julio, debido a la carencia de dicha constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y a la existencia de denuncias en su contra en el Ministerio Público (MP).

El estudiantado reclama que Walter Mazariegos no puede tomar posesión como rector de la USAC al carecer de "finiquito". (Foto: Archivo/Soy502)

Sobre la elección

El pasado 8 de abril, con la presencia de 52 electores acreditados, Mazariegos fue electo rector de la Usac con 50 votos a su favor.

A las afueras de las instalaciones del centro de votación, electores reclamaron su presencia en la actividad, sin embargo, no fueron aceptados y 23 que asistieron a la votación rompieron quórum, por lo que abandonaron las instalaciones.

Además, en dos sesiones una ordinaria y la otra extraordinaria, la primera el 25 de marzo fueron acreditados 11 cuerpos electorales, la mayoría afines a Mazariegos.

En la segunda, el 6 de abril, se acreditaron los restantes 4 cuerpos electorales.