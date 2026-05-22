Sala segunda revoca medida sustitutiva a favor de exdirector de informática del TSE

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El exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral volverá a prisión.

Luego de haberle sido revocada la medida sustitutiva otorgada con anterioridad, el exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Jorge Santos Neil, deberá regresar a prisión mientras inicia el juicio en su contra por los delitos de incumplimientos de deberes y abuso de autoridad con propósito electoral.

Esto debido a que la Sala Segunda de Apelaciones del ramo Penal revocó la medida sustitutiva que había sido dictada por la jueza María del Carmen Zamora, titular del Tribunal Séptimo Penal, el pasado 9 de septiembre de 2025.

En su momento, la juzgadora consideró que dicho beneficio a favor de Santos Neill se sería otorgado al determinar que la privación de libertad podría haber generado una violación de Derechos Humanos, por el tiempo que este permaneció en prisión.

Ex magistrados titulares del TSE señalados por el MP, en conferencia de prensa. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin embargo, el Ministerio Público (MP) apeló esta decisión, la cual fue no sólo fue aceptada la Sala sino que buscaba enviar, nuevamente a prisión al exdirector de informática del TSE, por considerar que podría fugarse.

El caso

El proceso contra Santos Neill inicio en noviembre de 2023, luego de que la Contraloría General de Cuentas presentara una denuncia penal contra cuatro magistrados titulares y uno suplente del TSE.

En esta misma denuncia se incluyó a Santos Neill, quien en ese entonces era director de informática del TSE, por supuestos hallazgos en mala administración del gasto público.