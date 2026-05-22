¡Vuelve a subir! El precio del petróleo se dispara entre temores de escasez

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Irán y Estados Unidos siguen muy alejados en sus posiciones.

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Las cotizaciones del petróleo terminaron con una leve alza este viernes, mientras los operadores sopesaban tanto las posibilidades de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán como los riesgos de escasez.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio avanzó un 0,94% hasta los 103,54 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega el mismo mes ganó un 0,26% hasta 96,60 dólares.

"El mercado se muestra nervioso de cara al fin de semana" y los operadores reaccionan de inmediato ante cualquier información sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, explica a la AFP Phil Flynn, analista de The Price Futures Group.

El jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, viaja este viernes rumbo a Teherán, indicaron a la AFP fuentes de seguridad en Pakistán, país mediador en las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra entre Washington y Teherán.

Durante su visita oficial, anunciada el jueves por medios iraníes, el poderoso jefe militar "mantendrá reuniones con dirigentes iraníes", precisaron las fuentes de seguridad citadas.

"El proceso no ha hecho más que comenzar", advierte Flynn. Por lo tanto, no hay que "sacar conclusiones precipitadas".

Irán y Estados Unidos siguen muy alejados en sus posiciones, sobre todo en lo relativo a "la exigencia de Estados Unidos de que Irán abandone por completo su programa nuclear y entregue a Estados Unidos sus 400 kg de uranio enriquecido", estima Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Para los analistas de Eurasia Group, "el riesgo de escalada" sigue siendo real "a pesar de la intensificación de los esfuerzos diplomáticos".

¿Nuevos ataques?

Los expertos temen en particular nuevos ataques contra las infraestructuras energéticas iraníes, que aumentarían aún más la presión sobre el suministro de crudo.

Paralelamente, el estrecho de Ormuz -por el que, en circunstancias normales, transita cerca de una quinta parte del crudo mundial- sigue bloqueado por Irán.

Cuanto más se prolongue esta paralización, "más tendremos que recurrir a las reservas", subraya Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

La AIE ya había dado la voz de alarma el 13 de mayo sobre el "récord" de descenso de las reservas de petróleo a medida que la guerra en Oriente Medio se prolonga.

Con información de AFP