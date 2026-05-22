Guatemala refuerza frontera con Honduras luego de masacres que dejaron 24 muertos

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Gobierno guatemalteco y hondureño se coordinan para fortalecer la seguridad fronteriza.

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El Gobierno de Guatemala reforzó la seguridad en la frontera con Honduras luego de las dos masacres registradas en territorio hondureño, las cuales dejaron al menos 24 personas fallecidas, entre ellas cinco agentes policiales.

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval, informó que se mantieneun monitoreo constante de la situación y coordinación directa con las fuerzas de seguridad hondureñas para evitar el ingreso al país de los responsables de los ataques.

"Hemos tenido un constante monitoreo de la situación, pero también nos hemos comunicado con las autoridades del vecino país para ver cómo está la situación de la frontera", declaró el funcionario.

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda informó que se reforzó la frontera con Honduras. (Foto: Archivo / Soy502)

Indicó que el Ministerio de Gobernación desplegó contingentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos fronterizos, con el objetivo de impedir que personas vinculadas a los hechos violentos crucen hacia territorio guatemalteco.

"Hemos enviado varios contingentes de la PNC a apoyar la frontera para evitar que estas personas que han atentado contra la Policía de Honduras se trasladen a territorio nacional", afirmó Villeda Sandoval.

El titular de la cartera del Interior agregó que las acciones también cuentan con el respaldo del Ejército de Guatemala, institución que participa en tareas de resguardo fronterizo y coordinación binacional.

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Los refuerzos de seguridad se producen luego de que el jueves se registraran dos ataques armados en Honduras.

El primero ocurrió en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde al menos 19 trabajadores de una finca de palma africana fueron asesinados.

El segundo hecho violento se registró en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, zona fronteriza con Guatemala, donde cinco agentes policiales murieron durante un operativo para capturar a un supuesto narcotraficante.