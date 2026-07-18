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Balacera en Petén: así capturaron a dos jóvenes tras persecución policial (video)

  • Por Geber Osorio
18 de julio de 2026, 11:28
Dos&nbsp;jóvenes fueron detenidos luego de que pretendían huir de las autoridades. (Foto: Captura de video)

Dos jóvenes fueron detenidos luego de que pretendían huir de las autoridades. (Foto: Captura de video)

Dos hombres intentaron huir de un operativo policial y posteriormente fueron capturados.

EN CONTEXTO: VIDEO: graban intensa balacera durante persecución policial en Petén

Ha surgido un video en el que se observa el momento en que dos hombres son capturados tras una intensa balacera en la avenida 15 de septiembre, ubicada en el barrio El Centro, en Poptún, Petén.

Durante un operativo policial, las fuerzas de seguridad habían tratado de detener la marcha de un picop en el que se conducían dos individuos.

Estas personas optaron por omitir las indicaciones de las autoridades y tuvieron la intención de darse a la fuga pese a que los policías accionaron sus armas.

Se trató de dos jóvenes que por causas que se desconocen pretendían huir y evitar ser identificados por la PNC, institución que aún no se han pronunciado al respecto sobre lo ocurrido el pasado viernes.

En el video que circula en la redes sociales se observa que los agentes arrestan a los jóvenes que vestían de negro y se transportaban en el picop.

Mira aquí el video:

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