Una fotógrafa capturó impresionantes nubes del arco iris

В моей жизни очень часты удачные случаи и счастливые моменты. Настолько часты, что я это воспринимаю нормой в своей жизни . ⠀ И вот опять - радужные облака ⛅ ⠀ Про разнообразные и необычные виды облаков я писала не раз, выкладывала удивительные фотоснимки, но этот вид облаков - пожалуй один из самых визуально-необыкновенных. ⠀ ИРИЗАЦИЯ в облаках (от греческого "Ирис" - радуга). Iridescent clouds. ⠀ Иризация (радужные облака) - довольно редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Явление обусловлено дифракцией света на каплях облаков. ⠀ Облака на моей снимках настолько тонки, что напоминают скорее кружева, нежели обычные облака. Сила ветра на этой высоте была высока и рисунок облачного плетения менялся каждую секунду. ⠀ Эту красоту я сняла рано утром над самой высокой горой Сибири - Белухой. И эти два чудесных совпадения я и считаю очередной удачей. ⠀ Опаловые медузы... Радужная вуаль... Гигантские мыльные пузыри... ⠀ Не верите в такие чудеса? Погуглите ⠀ ☝️ Пысы: иризация может быть и на конденсационных следах самолётов и на облаках в свете Луны. ⠀ ☝️ Пыпысы: чтобы увидеть Радужные облака настолько яркими, смотреть на них нужно через солнцезащитные очки или как я - через поляризационный фильтр объектива, иначе от яркости вы можете повредить глаза. ⠀ ️️️️ ⠀ #altai #горы #Naturegeography #ГорныйАлтай #Алтай #natgeomagazineru #wwfrussia #Горный_Алтай #mountains #geo_russia #nikonrussia #clouds #Ак_Кем #аккем #Белуха #mountain_world #mountain_planet #радужные_облака #Iridescent_clouds #miracle #wonderful #wonder #marvel #prodigu #portent #wonderwork #phoenix #dilly