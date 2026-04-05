Imponen multa por más de Q25 mil a bus accidentado en Palín

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Las autoridades piden a los transportistas y conductores a cumplir con las normas de seguridad.

La Dirección General de Transportes (DGT) informó que sancionó con un total de Q25,011.40 a una unidad de transporte extraurbano involucrada en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 48 de la ruta antigua hacia Palín, Escuintla.

El accidente dejó como saldo una persona fallecida y 10 heridos, cinco de ellos en estado grave.

De acuerdo con el comunicado oficial, en el percance estuvo implicado un bus con placas C-466BLK, perteneciente a Transportes Esmeralda, que colisionó con un microbús de uso particular.

Luego del percance, inspectores de la DGT se presentaron en el lugar para llevar a cabo las verificaciones correspondientes.

La Dirección General de Transportes a la población informa ℹ️@CIV_Guatemala @surianobuezo @RadioTGWTV @GuatemalaGob @DiariodeCA @PDHgt @CNCguatemala @AGN_noticias @ProvialOficial @DTransitoPNC pic.twitter.com/Zw2suT9GBH — Dirección General de Transportes - CIV (@DGTguate) April 5, 2026

Como resultado de la inspección, las autoridades determinaron que la unidad de transporte extraurbano operaba en incumplimiento de la normativa vigente.

Se estableció que el bus no contaba con el Sistema Limitador de Velocidad, lo que derivó en una multa de Q20,011.40.

Asimismo, se constató que no tenía registro de piloto autorizado, por lo que se impuso una sanción adicional de Q5,000.

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La DGT indicó que colabora con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y la deducción de responsabilidades.

Además, reiteró el llamado a los usuarios del transporte público a denunciar cualquier anomalía o incumplimiento, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en el país.