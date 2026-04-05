Casa Blanca desmiente rumores sobre deterioro en la salud de Donald Trump

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La información sobre el estado de salud del mandatario estadounidense trasciende en medio de tensiones con Irán.

La cancelación de las actividades públicas del presidente Donald Trump este 4 de abril generó una ola de rumores sobre su estado de salud, los cuales fueron desmentidos por la Casa Blanca.

Las especulaciones surgieron luego de que se informara a la prensa que el mandatario no realizaría más apariciones durante el día y permanecería en Washington, rompiendo con su habitual agenda de fines de semana en Florida.

En redes sociales comenzó a circular la versión de que Trump habría sido trasladado al Centro Médico Militar Walter Reed, pero, funcionarios y corresponsales acreditados negaron esa información.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que el presidente no fue hospitalizado y que continúa trabajando desde la residencia oficial y el Despacho Oval.

La Casa Blanca señaló que Trump, de 79 años, no fue hospitalizado. (Foto: Archivo / Soy502)

"Nunca ha habido un presidente que haya trabajado más duro por el pueblo estadounidense que el presidente Trump. En este fin de semana de Pascua, ha estado trabajando sin parar en la Casa Blanca y el Despacho Oval", señaló Cheung.

Las dudas sobre su salud se producen en un contexto en el que el mandatario ha sido objeto de escrutinio público por su condición física en recientes apariciones.

No obstante, no existe confirmación oficial de problemas médicos recientes, pero, el episodio coincide con un momento crítico en la política exterior estadounidense.

Trump, de 79 años, enfrenta presión por definir su estrategia frente a Irán, tras reiterar un ultimátum para alcanzar un acuerdo o enfrentar consecuencias en el estrecho de Ormuz, ruta clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Además, el Gobierno estadounidense evalúa posibles acciones militares en la región, donde mantiene unos 50 mil efectivos desplegados.

La coyuntura mantiene elevada la tensión internacional, mientras la administración busca contener rumores internos en medio de decisiones estratégicas clave.

* Con información de Clarin.