Mujer fue reportada como desaparecida, pero decidió revelar la verdad

La mujer fue reportada como desaparecida, pero en sus redes sociales decidió contar la verdad de su caso.

El 3 de enero fue activada una alerta para localizar a Ana Lucrecia Chaves Ramírez, desaparecida el 1 de enero en colonia Paraíso II, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

La publicación en redes oficiales de Alerta Isabel Claudina fue compartida más de cuatrocientas veces por usuarios que se sumaron a la búsqueda de la joven.

Sin embargo, en las últimas horas Ana Lucrecia decidió reaparecer desde sus redes sociales para desmentir su desaparición y contar su verdad sobre lo ocurrido.

Foto: Alerta Isabel Claudina

Según contó la joven de 23 años, decidió irse de casa con su hijo, pues "ya no quería seguir sufriendo los maltratos y los golpes que su esposo les daba".

"Para las personas que vean esto yo no estoy desaparecida (...). La familia de él sabía los tratos que nos daba a ambos y ahora hipócritamente vienen todos ellos a publicar que yo me desaparecí pero no vienen y dicen el motivo", se lee.

La mujer agregó que ya tomó cartas en el asunto ante el Ministerio Público (MP).

(Foto: captura de pantalla)

En ese contexto, la alerta de desaparición de Ana Lucrecia fue desactivada.