Los juzgados que funcionarán 24 horas durante el descanso del Organismo Judicial

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Habrá juzgados con horario extraordinario por el asueto correspondiente al 12 de noviembre, Día del Organismo Judicial.

El Organismo Judicial (OJ) informó sobre los juzgados que permanecerá habilitados las 24 horas durante el asueto extraordinario por el Día del Organismo Judicial, correspondiente al 12 de noviembre.

Según las autoridades del OJ, dichas judicaturas estarán atendiendo emergencias del miércoles 11 de noviembre de octubre a partir de las 15:30 horas, hasta el viernes 13 de noviembre a las 8:00 horas.

En el departamento de Guatemala los órganos jurisdiccionales que permanecerán abiertos son los Juzgados de Paz de turno de Mixco y de Villa Nueva.

Mientras que, en el interior, se ha contemplado los Juzgados de Paz de Sacatepéquez, Escuintla, Quetzaltenango, Chiquimula y Chimaltenango.

El Organismo Judicial a la población informa: #OJ #CSJ #OJInforma https://t.co/cTy9uTlLqG — Organismo Judicial (@OJGuatemala) November 11, 2026

Judicaturas especializadas

Además, a estas se suman las diferentes judicaturas especializadas como el Juzgado de Paz de Familia con Competencia para la Protección en Materia de Violencia Intrafamiliar de Niños y Adolescencia amenazada o violada en sus derechos, ubicado en el edificio Sexteo, 6ª. avenida 5-66 zona 1.

Asimismo, el Juzgado de Paz Penal de Turno ubicado en la Torre de Tribunales y el Juzgado de Primera Instancia con Competencia para conocer Delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes (MAINA).

También, estará abierto el juzgado de 24 horas situado en el Centro Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctima de Violencia (MAIMI), 11 avenida "A" 11-47, zona 7, colonia La Verbena, y el juzgado de Turno de 24 horas de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, 4ª calle 4-44, zona 9.