Giammattei hace "cooperacha" para combatir la desnutrición

El presidente Alejandro Giammattei informó que está realizando una "cooperacha" con empresarios, sociedad civil e instituciones del Estado e internacionales, para conseguir recursos y crear un Fondo por la Nutrición.

El mandatario participó en la conmemoración del 169 aniversario de la Batalla de la Arada, que se llevó a cabo en la Brigada del Mariscal Zavala.

El mandatario se refirió la "cooperacha" que está impulsando, luego que se le preguntara sobre la polémica que existe en el Congreso por la entrega de alimentos a los diputados. "Son ellos los que deben de decidir, yo no me puedo meter allí... es un problema interno", dijo.

Sin embargo, informó que a través de la "Cruzada por la Nutrición" se está haciendo una "cooperacha" con empresarios. "Estamos pidiendo a la iniciativa privada un pedazo de sus ganancias, de sus utilidades para que podamos alimentar el Fondo por la Nutrición... y se le va a pedir al Congreso que aporte de sus ahorros para que ayude", detalló.

"Hemos recibido ofrecimientos de organizaciones internacionales y países amigos en donde vamos a recibir apoyo en alimentos. Taiwán donará mil toneladas de arroz. El riesgo no es para 2.3 millones de personas, a mi me preocupa más 1 millón de personas que están realmente en peligro latente debido a la baja producción porque no hubo segunda cosecha y tenemos un problema en ciernes", explicó.

Según Giammattei, se pretende iniciar el fondo con un aproximado de 300 millones que serán otorgados por el Ejecutivo. "Le queremos pedir al Congreso que se les caiga el codo y que aporten unos 25 o 30 millones (de quetzales) y estamos tratando de juntar aportes de otros países con una cantidad igual o cercana a la que aporte el Gobierno", manifestó.

El Fondo sería ejecutado por un órgano del Estado, se prevé que sea la Secretaría de Seguridad Alimentaria, pero se invitará a cinco personalidades que garanticen que los recursos se utilicen en el combate a la desnutrición.

