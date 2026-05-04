Familias guatemaltecas disfrutan del Día de la Familia de EPA

Con un ambiente lleno de alegría, música y convivencia, EPA, junto a otras marcas entre ellas Soy502 y Grupo AG, celebraron la primera edición del Día de la Familia en Guatemala, reuniendo a cientos de familias en la Plaza Cristóbal Colón de la Avenida Las Américas.
El evento ofreció una amplia variedad de experiencias gratuitas, recreativas y artísticas que permitieron a los asistentes participar activamente.
Durante la actividad, tanto niños como adultos disfrutaron de una jornada diseñada para compartir y crear recuerdos inolvidables en un espacio seguro y al aire libre.
Pinta caritas, juegos de feria con premios, castillo inflable, clases de zumba, show de robots gigantes y un payasito, fueron algunas de las divertidas atracciones que EPA preparó para las familias que iban caminando por Pasos y Pedales.
Las mascotas también tuvieron su espacio, con un parque de obstáculos para ejercitarse.
Además, estuvieron presentes los representantes de "Adopta una mascota", para quienes buscaban añadir un miembros más a la familia.
La jornada finalizó con la presentación musical del grupo Los Patanes.
Esta celebración se realizó en el marco del Día Internacional de la Familia, que se conmemora cada 15 de mayo, y reafirma la razón de ser de EPA: " mejores hogares, mejores ciudadanos".