Familias guatemaltecas disfrutan del Día de la Familia de EPA

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Con un ambiente lleno de alegría, música y convivencia, EPA, junto a otras marcas entre ellas Soy502 y Grupo AG, celebraron la primera edición del Día de la Familia en Guatemala, reuniendo a cientos de familias en la Plaza Cristóbal Colón de la Avenida Las Américas.

El evento ofreció una amplia variedad de experiencias gratuitas, recreativas y artísticas que permitieron a los asistentes participar activamente.

Durante la actividad, tanto niños como adultos disfrutaron de una jornada diseñada para compartir y crear recuerdos inolvidables en un espacio seguro y al aire libre.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Pinta caritas, juegos de feria con premios, castillo inflable, clases de zumba, show de robots gigantes y un payasito, fueron algunas de las divertidas atracciones que EPA preparó para las familias que iban caminando por Pasos y Pedales.

“ Ha sido una actividad muy bonita, pensada para cada miembro de la familia. Mi hija se la pasó muy contenta. ” Claudia Marroquín , madre de familia.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Las mascotas también tuvieron su espacio, con un parque de obstáculos para ejercitarse.

Además, estuvieron presentes los representantes de "Adopta una mascota", para quienes buscaban añadir un miembros más a la familia.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

La jornada finalizó con la presentación musical del grupo Los Patanes.

“ Ver a tantas familias disfrutando juntas nos recuerda que, en esos momentos simples, se construyen vínculos que trascienden y fortalecen el tejido de nuestra sociedad ” Guillermo Blanco , gerente general de EPA.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Esta celebración se realizó en el marco del Día Internacional de la Familia, que se conmemora cada 15 de mayo, y reafirma la razón de ser de EPA: " mejores hogares, mejores ciudadanos".