Las compras de golosinas para los soldados del Ejército

En horas laborales, tres soldados uniformados realizaron varias compras de golosinas, gaseosas, medicamentos y hasta toallas sanitarias.

Cuatro carretas llenas de golosinas fueron pagadas por los soldados, quienes realizaron sus compras en un comercio ubicado en la zona 4.

De acuerdo con el vocero del Ejército, Juan Carlos de Paz, las compras sí se realizaron para los soldados, pero no con recursos de la entidad castrense.

"Los productos son para una tienda que abastece a los soldados porque no salen y entran del comando. Esta tienda es administrada por el oficial de personal, en este caso es la coronel Reyes, se adquieren productos para que los soldados los compren", detalló de Paz.

Galletas, snaks, bebidas, dulces y otros artículos fueron comprados por los soldados. (Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

Aunque de Paz asegura que no se usan recursos del Ministerio de la Defensa, dice que la tienda es "controlada y supervisada, en cuanto a precios y todo su funcionamiento por la auditoría militar del Ejército... no es con el presupuesto que se nos asigna, sino que es para que los soldados no estén saliendo".

El militar titubeó cuando se le cuestionó sobre el origen de los recursos para abastecer la tienda. "Son fiel los que llevan tiempo... eh, eh, es el mismo proceso que usted compra los productos y allí se va adquiriendo más... mm, pero estamos hablando de una gran tienda, estamos hablando de algo modesto".

En cuanto a las ganancias de la tienda, se obtuvo una respuesta similar. De Paz insistió en que todo es fiscalizado por la auditoría militar y repitió en que es para el beneficio de los soldados.