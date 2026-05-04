¡Ejemplo de vida! Empezó de cero y hoy lidera el cambio social en Mazatenango

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Deldda Dioselina Hidalgo Ramírez representa un testimonio de superación en Suchitepéquez. De vendedora de lotería en Mazatenango a destacada abogada y maestra, su trayectoria impulsa el liderazgo femenino, la educación sobre los derechos de la mujer y la Ley contra el Femicidio

La trayectoria de Deldda Dioselina Hidalgo Ramírez, de 55 años de edad, representa un testimonio vivo de superación y compromiso con el desarrollo social en Suchitepéquez.

Enfrentó una infancia marcada por la adversidad tras quedar huérfana de padre a los 11 años; esta situación, lejos de detenerla, la impulsó a trabajar desde muy joven junto a su madre y hermanos vendiendo billetes de lotería en la emblemática avenida La Libertad de Mazatenango.

Ese esfuerzo diario en las calles no solo forjó su carácter, sino que se convirtió en el cimiento financiero de su formación profesional, permitiéndole costear sus estudios hasta obtener el título de maestra de Educación Primaria, iniciando así una vida dedicada por completo a la cátedra y al servicio público.

Ha dejado huella profunda en instituciones como la Escuela de Niñas de Mazatenango y el Instituto Básico Julio César Méndez Montenegro. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Su labor docente comenzó en las aulas de la Escuela de Niñas de Mazatenango y en el Instituto Básico Julio César Montenegro, donde su enfoque fue más allá de la simple enseñanza de materias básicas. Posteriormente, se consolidó como docente universitaria, espacio desde el cual ha promovido incansablemente la lectura, el emprendimiento y el amor al prójimo.

Gracias a esta visión, Deldda logró graduarse con títulos universitarios en Pedagogía y Ciencias Jurídicas y Sociales, pero su sed de conocimiento la llevó a especializarse aún más. Posee una Maestría en Administración de Recursos Humanos y otra en Docencia Universitaria, además de especializaciones técnicas en Derecho Penal y en la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, estudios que emprendió con notable éxito después de los 45 años de edad.

Este año, le brindaron la Medalla de la Oficina Nacional de la Mujer por su trayectoria y liderazgo. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Dentro del sistema educativo, fue una de las pioneras en implementar sistemas de separación de residuos sólidos en centros escolares, una iniciativa ambiental de vanguardia para su época.

Asimismo, destacó por desarrollar proyectos productivos con estudiantes del nivel medio que terminaron integrándose formalmente al currículo de Productividad y Desarrollo.

Además de fundar bibliotecas escolares y promover la lectura a través de certámenes de oratoria y actividades folclóricas, su compromiso personal la ha llevado a becar a estudiantes de escasos recursos, bajo la convicción de que es una forma de devolver a la sociedad las bendiciones recibidas. Su proyección social incluye la donación constante de pintura, escritorios y columpios a diversas escuelas.

Ha recibido diversos reconocimientos por su aportación a la educación en el país. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

En la actualidad, recorre diversas aldeas para educar sobre los derechos de la mujer y la Ley contra el Femicidio, buscando que las féminas comprendan las herramientas legales que las protegen.

De igual forma, imparte charlas sobre formación ciudadana, explicando la importancia de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pues sostiene que compartir este conocimiento es vital para que la población aprenda a elegir mejor a sus autoridades y se logre un desarrollo integral y honrado en el país.

En 2022 fue homenajeada con la Orden Mutualista de la Asociación Nacional de Auxilio Póstumo del Magisterio Nacional; en marzo de 2023, la Asociación de Escritores de Suchitepéquez la galardonó por su fomento a la lectura, y en febrero de 2026 recibió la Medalla de la Oficina Nacional de la Mujer por su trayectoria y liderazgo.

También ha sido reconocida internacionalmente como investigadora educativa en proyectos de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua.