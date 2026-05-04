La época de oro de Hugo Leonel Vaccaro: Baladas, marimba y escenarios de lujo

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Conoce la vida Hugo Leonel Vaccaro, artista que actualmente radica en Puerto Rico y su impacto histórico en la balada romántica y la cultura nacional.

Hugo Leonel Vaccaro es un influyente cantante y compositor guatemalteco, reconocido principalmente por su impacto en la música romántica y la marimba de Guatemala.

Nacido el 6 de septiembre de 1943 en Chiquimula y parte de una familia de artistas, se inició en la música desde pequeño, participando a los 15 años en un segmento musical en la radio TGW.

Vaccaro participó en un concurso de canto en la capital, reemplazando a su tío, quien por salud se retiró; trabajó 13 meses en su técnica y acabó siendo el ganador, por lo que despegó su carrera a nivel nacional.

Fue una reconocida voz de la época de oro en Guatemala. Representa el talento y la nostalgia de la balada de los años 70. (Foto: RR.SS.)

Sus presentaciones en televisión y radio fueron recurrentes, y en TGW conoció a Gaspar Pumarejo Such, locutor reconocido en toda Latinoamérica que se volvió representante de Vaccaro, y que lo llevó a grandes presentaciones en Estados Unidos y Puerto Rico.

En 1967, el chiquimulteco prefirió radicarse en la isla del Caribe para grabar sus canciones, y entrada la década de los 70, su época de oro en la balada, viajó a México a conocer a Mario Moreno "Cantinflas", quien se volvió su padrino artístico.

Vaccaro conoció en México a Mario Moreno "Cantinflas". (Foto: Cortesía)

En 1976, se animó a participar en el Festival de la Canción Iberoamericana, que se celebró en Acapulco, interpretando la canción Qué haré sin ti, quedando en octavo lugar del concurso, pero impulsando aún más su carrera.

Carrera y logros musicales

Vaccaro inició su camino artístico en la década de 1970, destacando por su versatilidad al interpretar tanto baladas románticas como piezas tradicionales acompañadas de marimba.

Canciones icónicas: Es recordado por éxitos como Cariño mío, Cuando volverás, Quiero volver a ser tu amante y su versión de Luna de Xelajú.

Colaboraciones: Realizó importantes grabaciones junto a agrupaciones legendarias como la Marimba Gallito, con la que grabó el álbum Al partir en 1998.

Proyección internacional: Representó a Guatemala en el Festival de la Canción Iberoamericana, donde logró posicionarse entre los primeros cinco lugares. También se presentó en programas de renombre como Sábado Gigante.

Vaccaro inició cantando música folclórica y más tarde tomó el estilo de bolero. (Foto: Cortesía)

Por si no sabías

Según la página web Fundación para la Cultura Popular, el artista actualmente radica en Puerto Rico junto a su esposa, Mildred.

Aunque se encuentra retirado de las grandes giras, continúa participando ocasionalmente en recitales y eventos bohemios locales, manteniendo vivo su legado musical entre sus seguidores.

También llegó a países como España, México y Argentina para participar en diferentes concursos, producciones y abrió conciertos para otros artistas de la época.