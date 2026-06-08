Gobierno elabora mapa de riesgo para prevenir y responder a la violencia electoral

-

Autoridades definirán las acciones específicas para prevenir incidentes y reducir su impacto en caso ocurran.

El Gobierno avanza en la elaboración de un mapa de identificación de zonas con riesgo de violencia electoral, una herramienta que servirá de base para diseñar estrategias de prevención, mitigación y respuesta ante posibles incidentes durante el próximo proceso electoral.

El presidente Bernardo Arévalo informó que el trabajo forma parte de una serie de coordinaciones interinstitucionales impulsadas por el Ejecutivo para anticipar escenarios de conflictividad y fortalecer las capacidades de reacción de las instituciones responsables.

Según explicó el mandatario, una de las principales herramientas de gestión del Gobierno son las reuniones interministeriales en las que participan las carteras con responsabilidades específicas sobre determinados problemas públicos.

En ese marco, uno de los temas prioritarios será la preparación para prevenir y atender posibles hechos de violencia vinculados al proceso electoral.

El gobernante detalló que actualmente se trabaja en la construcción de un "mapa de calor" o distribución geográfica que permitirá identificar los lugares donde, por distintas circunstancias, podrían existir mayores niveles de tensión y condiciones para la ocurrencia de hechos de violencia electoral.

El Tribunal Supremo Electoral ayuda a la construcción de estrategias que ayuden a prevenir y mitigar la violencia electoral. (Foto: Archivo / Soy502)

Indicó que la elaboración de este instrumento se realiza con información aportada por diversos ministerios e instituciones del Estado, en un esfuerzo coordinado para detectar anticipadamente los puntos de mayor riesgo.

"Lo primero es identificar los lugares en donde por distintas razones se prevé que pueda haber mayor tensión y condiciones para que haya casos de violencia electoral", explicó Arévalo.

Señaló que alrededor de este diagnóstico se desarrollan reuniones interinstitucionales en las que participan el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), además de coordinaciones con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad con la que se buscará articular medidas de prevención y mitigación.

El presidente adelantó que también se contempla la participación del Ministerio Público para facilitar la atención y persecución de posibles hechos delictivos relacionados con el proceso electoral.

LEA MÁS: TSE realiza auditoría a las afiliaciones de los partidos políticos en formación

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, la fase actual se concentra en la identificación de los riesgos y en la consolidación del mapa, un trabajo que espera concluir en los próximos días.

Una vez finalizado, las instituciones involucradas definirán las acciones específicas para prevenir incidentes, reducir su impacto en caso de ocurrir y garantizar una respuesta efectiva ante cualquier hecho de violencia.

El mandatario indicó que la estrategia gubernamental abarcará medidas antes, durante y después de la jornada electoral, con el objetivo de proteger el desarrollo del proceso democrático y garantizar condiciones de seguridad para la ciudadanía.

"Las instituciones se reunirán para identificar cuáles son las medidas que hay que tomar para prevenir la violencia, para evitar que se dé esa violencia, para mitigarla donde haya y para perseguir y reaccionar a ella donde esté", concluyó el gobernante.