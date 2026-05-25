TSE realiza auditoría a las afiliaciones de los partidos políticos en formación

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El TSE confirmó que reaiza una auditoria a los comités proformación de partidos políticos.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que mantiene un monitoreo permanente sobre las jornadas de afiliación de los partidos políticos y las actividades de adhesión impulsadas por los comités proformación.

La decisión se tomó debido al incremento de actividades políticas de cara al próximo proceso electoral.

Durante una conferencia de prensa, autoridades del órgano electoral señalaron que las organizaciones políticas han intensificado sus actividades tanto de formación como de proselitismo, así como su presencia en medios de comunicación.

Pablo Portocarrero, secretario general del TSE, explicó que la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión se encuentra documentando las actividades que realizan partidos políticos y comités proformación, en coordinación con la Inspección General de la institución.

El TSE hace una auditoria para los comités proformación de partidos políticos. (Foto: Archivo / Soy502)

"Las organizaciones políticas están más activas tanto en sus actividades de formación y en sus actividades de proselitismo, pero también en sus actividades en los medios de comunicación", indicó el funcionario.

Portocarrero añadió que el monitoreo se lleva a cabo respetando la libre emisión del pensamiento y la libertad de acción, aunque recordó que los ciudadanos también cumplen un papel clave en la fiscalización de las organizaciones políticas.

Según explicó, cualquier persona que considere que una jornada de afiliación o adhesión sobrepasa los límites permitidos puede presentar denuncias ante las delegaciones y subdelegaciones departamentales del TSE o por medio del portal electrónico de la institución.

Auditorías a comités

En la misma conferencia, la magistrada presidenta del TSE, Rosa Rivera, confirmó que actualmente se realizan auditorías relacionadas con los comités proformación.

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"En cuanto a las auditorías, sí, el auditor está practicándolas ya. Tiene suficiente personal para hacerlo", afirmó Rivera, aunque evitó brindar mayores detalles debido "a la naturaleza del proceso de fiscalización".

La magistrada también confirmó que el pleno de magistrados conocerá un informe relacionado con el comité proformación Raíces, agrupación que en los últimos meses ha destacado por sumar una de las mayores cantidades de adhesiones.

"Se nos presentó un informe el cual dijimos será conocido en el pleno el próximo miércoles", señaló Rivera.

La presidenta del TSE agregó que continúan las revisiones correspondientes y aseguró que los resultados serán dados a conocer una vez concluyan los análisis internos.