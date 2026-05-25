Prohibidos los celulares, USB y más dispositivos en el TSE tras ataques informáticos

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Las autoridades del TSE aprobaron un plan de fortalecimiento tecnológico que fue impulsado por la Dirección General de Informática.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que ha puesto en marcha una serie de acciones para fortalecer la seguridad cibernética de la institución, en medio de la ola de ataques informáticos que han afectado a distintas entidades públicas durante las últimas semanas.

Durante una conferencia de prensa, periodistas consultaron a las autoridades electorales sobre las medidas adoptadas por el órgano electoral ante los recientes incidentes de ciberseguridad registrados en dependencias estatales.

Quelvin Jiménez, magistrado vocal IV del TSE, explicó que la institución ya implementa parte de una estrategia integral de protección informática y seguridad institucional.

Entre las medidas adoptadas, el funcionario detalló que desde la semana pasada "quedó prohibido el ingreso de teléfonos celulares, memorias USB, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo de almacenamiento de datos a las instalaciones del TSE".

El TSE adopta medidas para evitar la vulneración de sus sistemas y el robo de información. (Foto: Archivo / Soy502)

"Todas las personas que ingresen a las instalaciones deben dejar en un casillero este tipo de dispositivos. Es parte de la seguridad física, que va a permitir también darle seguridad a los sistemas y a la información que se resguarda dentro del TSE", explicó el magistrado.

Jiménez indicó además que el TSE trabaja en la creación de una Dirección de Ciberseguridad, cuya estructura ya se encuentra avanzada.

Señaló que la falta de disponibilidad presupuestaria había retrasado el proceso, aunque aseguró que esta semana continuarán afinando el diseño final de la dependencia especializada.

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Según el magistrado, esta nueva dirección "permitirá implementar mejores medidas de control y seguridad, con el objetivo de disminuir las vulnerabilidades de los sistemas y de la información resguardada" por la institución electoral.

Asimismo, afirmó que desde hace más de un mes el pleno de magistrados aprobó un plan de fortalecimiento tecnológico impulsado por la Dirección General de Informática, el cual ya se encuentra en ejecución.

El funcionario indicó que ya se realizaron evaluaciones y verificaciones internas, así como la implementación de acciones concretas para reforzar la protección digital del Tribunal.

No obstante, evitó detallar todas las medidas adoptadas al considerar que divulgar esa información podría generar vulnerabilidades adicionales frente a terceros que intenten acceder a los sistemas institucionales.