Gobierno proyecta intervenir 3,400 kilómetros de caminos rurales

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El proyecto busca mejorar el acceso a puestos y centros de salud y escuelas e institutos a población que históricamente ha sido excluida.

El Gobierno prevé intervenir unos 3,400 kilómetros de caminos terciarios y rurales para finales de 2027, como parte del programa Rutas del Desarrollo.

Dicha estrategia busca mejorar la conectividad en las comunidades con mayores índices de pobreza extrema y exclusión social del país, señalas las autoridades.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el director del programa Juan Carlos Méndez, explicó que la iniciativa se ha enfocado en identificar, mediante herramientas de análisis de datos y planificación territorial, las zonas más vulnerables para priorizar la inversión en infraestructura vial.

Según Méndez, el programa se concentra en regiones históricamente afectadas por la pobreza extrema, entre ellas las Verapaces, el área Chortí en Chiquimula, el área Ixil en Quiché y otras zonas del Corredor Seco.

Juan Carlos Méndez, director del programa Rutas del Desarrollo participó en la conferencia de prensa La Ronda. (Foto: SCSP / Soy502)

El funcionario señaló que la estrategia permite determinar con precisión cuáles son los caminos que deben ser atendidos para conectar a las comunidades más necesitadas con servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

El director recordó que en 2024 fueron incorporados al programa alrededor de 400 kilómetros de caminos que habían sido intervenidos previamente por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, al encontrarse dentro de los territorios priorizados por la iniciativa.

Posteriormente, en 2025 se estableció una meta de 1,000 kilómetros, de los cuales, indicó, prácticamente la totalidad está concluida.

Los trabajos se distribuyeron en 287 kilómetros en el Corredor Seco, 301 en las Verapaces y 218 en el Altiplano.

Para 2026, el programa mantiene una meta de otros 1,000 kilómetros, de estos, ya se han programado 853 y los trabajos comenzaron el pasado 1 de abril.

La planificación contempla intervenir 109 kilómetros en las montañas de Jalapa y Mataquescuintla, 383 en la región del Polochic y las Verapaces, y 360 en Quiché Sur y Totonicapán.

Méndez agregó que para 2027 está prevista la ejecución de un nuevo paquete de 1,000 kilómetros de caminos rurales, lo que permitirá alcanzar la meta acumulada de 3,400 kilómetros intervenidos desde el inicio de la estrategia.

Además de las rutas terciarias, el programa contempla la mejora de aproximadamente 300 kilómetros de rutas departamentales que funcionan como corredores troncales para conectar las comunidades rurales con las principales vías de comunicación.

Entre 2026 y 2027 se esperan intervenir en al menos 2,000 kilómetros de caminos rurales. (Foto: Archivo / Soy502)

El funcionario destacó que la infraestructura vial es una herramienta para facilitar la llegada de servicios públicos a las comunidades más alejadas.

Según explicó, la rehabilitación de los caminos ha contribuido a mejorar el acceso a puestos y centros de salud, escuelas e institutos que anteriormente enfrentaban dificultades por el deterioro de las vías.

Como respaldo financiero a la estrategia, Méndez informó que Rutas del Desarrollo cuenta con un préstamo de US$ 400 millones (Q 3,104 millones) del Banco Mundial destinado a la rehabilitación de rutas troncales.

Indicó que estos recursos comenzarán a ejecutarse a partir del próximo año, una vez concluyan los estudios de preinversión necesarios para las obras de pavimentación.