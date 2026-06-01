Lluvias y carreteras dañadas: el plan del Gobierno para este invierno

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Las acciones de las autoridades incluyen monitoreo, proyectos viales y sistema de alertas en tiempo real.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) presentó su estrategia para enfrentar la temporada lluviosa de 2026, un plan que incluye monitoreo científico de riesgos, atención de emergencias en la red vial, proyectos de mantenimiento y herramientas tecnológicas para informar a la población en tiempo real.

La información fue dada a conocer por la ministra de Comunicaciones Norma Zea, durante una conferencia de prensa La Ronda llevada a cabo en el kilómetro 29 de la ruta CA-1 Oriente, carretera a El Salvador.

La funcionaria explicó que el denominado Plan de Acción Invierno 2026 fue diseñado con base en datos técnicos y análisis desarrollados por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), con el objetivo de anticipar riesgos y reducir el impacto de fenómenos asociados a las lluvias.

Según Zea, el CIV mantiene un monitoreo permanente sobre 25 tramos carreteros ubicados en áreas de influencia del volcán de Agua, 19 en el volcán de Fuego y 3 en el volcán Santiaguito, considerados puntos vulnerables ante la ocurrencia de lahares, derrumbes o deslizamientos.

La ministra de Comunicaciones Norma Zea explicó en qué consisten los planes de la cartera. (Foto: SCSP / Soy502)

Dentro de estos corredores se han identificado 19 tramos críticos que podrían resultar afectados de forma inmediata ante eventos provocados por precipitaciones intensas.

La ministra indicó que el plan también contempla la vigilancia de zonas susceptibles a inundaciones mediante un sistema de estaciones hidrológicas instaladas en distintos puntos del país.

Actualmente, 11 estaciones generan información constante que permite monitorear el comportamiento de los ríos y emitir alertas tempranas.

Con base en registros históricos, las autoridades estiman que en algunos casos podrían contar con entre dos y tres horas para ejecutar evacuaciones preventivas.

Otro de los componentes de la estrategia es el seguimiento de la saturación de los suelos, una variable que influye directamente en la ocurrencia de derrumbes y socavamientos.

Para ello se analizan factores como el tipo de suelo, la intensidad de las lluvias, las pendientes del terreno, la red vial y las poblaciones potencialmente afectadas.

Esta información permite identificar los sectores con mayor riesgo y priorizar la respuesta institucional.

Infraestructura vial

El CIV informó que actualmente mantiene activos 271 proyectos de la planificación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), además de 36 proyectos de la Dirección General de Caminos (Caminos).

El CIV trabaja en una serie de proyectos con los cuales busca mitigar las consecuencias que puedan provocar las lluvias de este año. (Foto: SCSP / Soy502)

A estos se sumarán 30 proyectos que se encuentran en proceso de reactivación y cuya ejecución se prevé entre junio y julio.

Asimismo, la cartera reportó 10 proyectos de emergencia en marcha bajo el artículo 95 y el inicio próximo de tres intervenciones adicionales.

La ministra agregó que las 14 zonas viales administradas por Caminos ya se encuentran preparadas para atender incidentes en caminos rurales, principalmente mediante el retiro de derrumbes y material que obstruya la circulación.

Además, durante julio se incorporarán nuevas obras de mantenimiento ordinario de Covial, junto con una obra civil por departamento para reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias.

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Como parte del plan, el CIV también implementó un sistema para identificar rutas alternas en caso de interrupciones en las carreteras y trabaja en la incorporación de una plataforma que permitirá visualizar en tiempo real los puntos donde se atiendan emergencias viales.

La coordinación operativa estará a cargo de un comité interno encabezado por el Viceministerio de Infraestructura e integrado por Caminos, Covial, el Fondo Social de Solidaridad, el Insivumeh y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

En escenarios de alerta naranja también se incorporarán la Dirección General de Transporte (DGT) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), mientras que la difusión de información se realizará con apoyo de la Radio TGW.

Respecto a la asistencia a los usuarios de la red vial, el CIV destacó la participación de Provial, que cuenta con seis sedes y tres subsedes regionales, con servicio permanente las 24 horas del día durante todo el año para atender incidentes y apoyar la regulación del tránsito.

El plan implica la coordinación entre varias dependencias del CIV para reaccionar ante cualquier emergencia. (Foto: SCSP / Soy502)

Durante la presentación, la ministra también anunció el lanzamiento preliminar de Nubis Bots, una herramienta desarrollada por el Insivumeh que funciona a través de Telegram.

Esta permitirá consultar datos de estaciones meteorológicas, pronósticos de lluvia de hasta tres días, información interactiva por departamento y atención automatizada las 24 horas.

El CIV prevé habilitar próximamente una aplicación gratuita para ampliar el acceso de la población a estos servicios.

Zea sostuvo que el objetivo del plan es fortalecer la capacidad de prevención y reacción del Estado durante la época lluviosa, mediante el uso de información científica, la coordinación institucional y la disponibilidad de recursos para atender emergencias en la infraestructura vial del país.