Según Arévalo, exportaciones e Inversión Extranjera Directa incrementaron en el país

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El mandatario resaltó el crecimiento en las exportaciones y la inversión extranjera directa.

En conferencia de prensa, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, dijo que los logros que sostienen la economía crecen con cifras verificables y mencionó entre esos mejoras en las tendencias de las exportaciones y la atracción de inversión en los últimos seis meses de este año.

El mandatario afirmó que de enero a mayo las exportaciones crecieron en un 5.5%, alcanzando más de 7,000 millones de dólares.

Ejemplificó que, durante el primer trimestre de este año, la inversión directa extrajera aumentó 6.88%, llegando a 529 millones de dólares.

Expresó que estos son resultados que se han comprometido a cumplir, lo que refleja el liderazgo de un gobierno eficiente y decente, además del esfuerzo y trabajo de miles de personas en el país.

El presidente Arévalo explicó la tendencia en la inversión extranjera directa. (Foto: SCSPR/Soy502)

Afirmó que esto no es por casualidad ni el resultado por inercia que se viene arrastrando del pasado, sino del manejo serio de la utilización estratégica público de la inversión publica en marcha y de la confianza que se ha construido ante los agentes económicos a nivel nacional e internacional.

Manifestó que, esto no lo dice "el gobierno" sino lo que expresan los reportes de las calificadoras de riesgo o del último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esto, además de la determinación de rescatar las instituciones de justicia para dar certeza jurídica en la que inversión se pueda desarrollar, sea esta nacional e internacional, así como la inversión en infraestructura que pueda dar las condiciones de logística, transporte y comunicaciones que la economía del país necesita para expanderse.

Los tratados de libre comercio

Como corolario a esto, el presidente de la República también resaltó la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con El Perú que arrancó este 1 de julio.

Externó que, con esto, Guatemala tiene acceso preferencial a más de 45 mercados en el mundo, lo cual hace al país un socio confiable que ha sido reconocido.

Por su parte, la ministra de Economía, Gabriela García, respaldó lo dicho por Arévalo y externó que, actualmente se tiene 16 acuerdos comerciales vigentes.

Dijo que también se tiene siete procesos vigentes en los que se ésta actuando, además del tratado con El Perú que "nos permite llevar nuestros productos a aquel mercado", el tratado de libre comercio con Corea del Sur sigue vigente.

La ministra de Economía, Gabriela García, destacó la vigencia en la negociación que tiene el país con acuerdos comerciales con otros países, tal es el caso del TLC con Corea del Sur. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Afirmó que se reactivó el acuerdo de alcance parcial con Trinidad y Tobago implica la posibilidad de aumentar las exportaciones que ahora se sitúan en Q19.8 millones.

En cuanto al EFTA que la adhesión del TLC con Centroamérica permitirá llevar productos a países que con son parte de la Unión Europea como Islandia, Noruega y Suiza.

Agregó que se reactivó el diálogo para un acuerdo de Alcance Parcial, mientras que con Emiratos Árabes Unidos se siguen las conversaciones.

Por último, habló de la posibilidad de un TLC con Marruecos.