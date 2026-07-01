Joven guatemalteco había sido deportado, volvió a EE. UU. y aparece muerto

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El guatemalteco había migrado por primera vez a Estados Unidos cuando tenía 14 años.

Unos padres guatemaltecos se encuentran en busca de respuestas, luego de que el cuerpo sin vida de su único hijo fuera encontrado en el interior de un vehículo abandonado en el sureste de Houston, Texas.

Según la familia, Lucas Antonio Osorio Vicente, de 25 años, fue deportado a Guatemala en abril pasado, después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuviera durante una cita relacionada con su proceso de asilo.

A pesar de esa situación, el connacional no quería quedarse en su tierra, por lo que decidió regresar a Estados Unidos de manera irregular, para lo cual contrató los servicios de traficantes.

Los papás de Lucas relataron de forma anónima que, el 19 de junio, su hijo les avisó que se encontraba en camino hacia el norte. Más adelante, recibieron llamadas de supuestos "coyotes" que les afirmaron que su hijo iba con ellos y que incluso ya había llegado a su destino.

Su padre recordó que la última conversación con su hijo terminó con una frase que aún lo persigue: "Ya no aguanto más". Poco después, la comunicación se perdió y la familia fue notificada de su fallecimiento el 21 de junio, cuando las autoridades de Houston encontraron el cuerpo del guatemalteco en un automóvil.

Lucas Antonio Osorio Vicente fue localizado muerto en un vehículo abandonado en Houston, Texas. (Foto: Telemundo)

Desde los 14 años

Hasta el momento, la Oficina del Médico Forense del condado de Harris no ha revelado la causa de muerte del guatemalteco. Mientras tanto, el Consulado de Guatemala en Houston informó que brinda acompañamiento a la familia para la repatriación del cuerpo.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que Lucas ingresó ilegalmente a Estados Unidos cuando tenía 14 años, motivo por el que lo arrestaron el 10 de abril de 2026. La agencia mencionó este caso para advertir sobre los riesgos de recurrir a redes de tráfico de personas para cruzar la frontera.

En tanto, los padres del guatemalteco están preparándose para despedir a su único hijo, a la vez que esperan se haga justicia por su muerte y que su situación sirva para que otras familias no sufran una pérdida similar.

El guatemalteco migró por primera vez a Estados Unidos en 2014, cuando era menor de edad. (Foto: Telemundo)

*Con información de Telemundo