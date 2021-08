Horóscopo de este martes 10 de agosto de 2021

El día empieza con muchas energías. No dejes que nada te desanime, pero si tu sonrisa está apagada, es momento de analizar tu situación y tratar de cambiar lo que te hace daño.

Serás capaz de cambiar tus aspectos negativos si retomas fuerzas y dejas a un lado las excusas. Disfrutarás de gratos momentos y serás feliz.

Tauro, 20 de abril - 21 de mayo

La luna te rodea este día y es señal de que estarás en un cambio que te impulsará a seguir tus propósitos. La energía cósmica será muy favorable para tus intereses.

Géminis, 22 de mayo- 21 de junio

Puede que tengas que afrontar gastos con los que no contabas, pero también te puede venir una fortuna de una forma inesperada. En el amor estarás arrasando, tu salud marcha positivamente.

Cáncer, 22 de junio - 22 de julio

Despertarás muchas simpatías entre los que te rodean. Al fin te darás cuenta que no todas las personas que conviven contigo son leales a ti, date tiempo en el amor no lo hagas solamente por no sentirte solo.

Leo, 23 de julio - 23 de agosto

Aprovecha tus experiencias vividas y toda lesiones de ello. El Cosmos te empuja con fuerza para que vivas cada momento como una nueva aventura.

Virgo, 24 de agosto - 23 de septiembre

La Luna te aporta la estabilidad emocional que necesitas. Encontrarás dificultades en el camino pero las sabrás afrontar.

Libra, 24 de septiembre - 23 de octubre

Pon en marcha lo más pronto posible tus planes y proyectos, de lo contrario te estancarás. Evitarás equivocaciones si avivas al máximo tu voluntad y aprendes de experiencias vividas.

Escorpio, 24 de octubre - 22 de noviembre

Mantén los pies en el suelo y no dejes que tu imaginación te impida ver la realidad. Márcate metas concretas para conseguir tus objetivos, en cuanto a lo laboral, todo va direccionándose hacia un buen punto.

Sagitario, 23 de noviembre - 21 de diciembre

Estás pasando por un mal sabor de boca, debes resolverlo pronto, de lo contrario será un martirio para ti y no te podrás concentrar en tus actividades.

Capricornio, 22 de diciembre - 20 de enero

En este días tendrás que renunciar a algo que tenías planeado ejecutar, pero no todo son malas noticias ya eso te permitirá avanzar en la dirección de tus sueños.

Acuario, 21 de enero - 19 de febrero

Estás bajo la Luna creciente y eso te ayudará a cumplir un viejo sueño que te da mucha ilusión. Te esperan numerosas oportunidades, encontrarás a alguien que va a aportarte equilibrio emocional y conseguirás ser plenamente feliz, en menos de lo que te lo esperabas.

Piscis, 20 de febrero - 20 de marzo

La Luna te empuja a disfrutar de nuevas emociones. Tu vida sentimental se activará pronto y era algo que necesitabas para poder dar otro paso en tu vida personal, aunque es algo muy intenso.