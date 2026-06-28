Identifican a víctima mortal de ataque armado en discoteca

El ataque cobró la vida de un joven de 19 años, quien fue sorprendido por un hombre armado.
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Como Bridershn Bradley Ortega Ajin, de 19 años, fue identificado el joven asesinado dentro de una discoteca ubicada en la Colonia Monte Carmelo 3, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.
El hecho ocurrió durante la noche y madrugada de este domingo 28 de junio.
De acuerdo con la Policía Nacional Civi (PNC), un hombre ingresó a la discoteca y sin mediar palabra atacó a Ortega.
Los disparos también alcanzaron a ocho personas, incluida una mujer, que estaban dentro del lugar.
La PNC investiga el caso tras conocerse que el responsable del crimen huyó a bordo de una motocicleta.
El ambiente del lugar se tornó tenso, varias personas corrían aterradas, mientras los vecinos fueron sorprendidos por los proyectiles.